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Дэмьен Лиллард в очередной раз высказался о своём обмене в «Милуоки»

Дэмьен Лиллард в очередной раз высказался о своём обмене в «Милуоки»
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Новоиспечённый звёздный разыгрывающий «Милуоки Бакс» Дэмьен Лиллард заявил, что его обмен в «Милуоки» из «Портленд Трэйл Блэйзерс» не сильно удивил.

«Я знал, что это возможно [перейти в «Милуоки»], но не думал, что это действительно произойдёт. Когда меня обменяли, я не был очень удивлён», — заявил Лиллард в эфире SiriusXM NBA Radio.

В минувшем сезоне НБА Лиллард принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем за встречу набирал 32,2 очка, совершал 4,8 подбора и отдавал 7,3 результативной передачи.

В межсезонье неоднократно сообщалось, что звёздный разыгрывающий сделал запрос на обмен. Тогда говорилось, что игрок хотел бы продолжить карьеру исключительно в «Майами Хит».

Болельщики «Милуоки» встретили Дэмьена Лилларда:

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