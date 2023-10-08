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«Я вижу много радости на его лице». Дарвин Хэм — о Дэвисе после матча с «Голден Стэйт»

«Я вижу много радости на его лице». Дарвин Хэм — о Дэвисе после матча с «Голден Стэйт»
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Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм после матча в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Голден Стэйт Уорриорз» (108:125) прокомментировал выступление звёздного бигмена Энтони Дэвиса.

Предсезонка НБА. Календарь
Предсезонка НБА. Турнирная таблица
НБА - предсезонные матчи . НБА - предсезонные матчи
08 октября 2023, воскресенье. 03:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
125 : 108
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Голден Стэйт Уорриорз: Муди - 13, Куминга - 12, Томпсон - 10, Podziemski - 9, Робинсон - 8, Карри - 8, Пол - 6, Шарич - 6, Уиггинс - 6, Williams - 5, Johnson - 5, Пэйтон II - 4, Луни - 4, Гэй - 4, Davis - 2, Гаруба, Quinones, Jackson-Davis
Лос-Анджелес Лейкерс: Расселл - 15, Дэвис - 15, Хатимура - 12, Кристи - 10, Hood-Schifino - 7, Винсент - 7, Вандербилт - 6, Lewis - 5, Вуд - 5, Hodge - 5, Хэйс - 4, Castleton - 3, Принс - 2, Fudge - 2, Реддиш, Baugh, Пиппен Мл., Valerio-Bodon

«Больше всего мне понравилось видеть то, с какой радостью играл Энтони Дэвис. Я вижу много радости на его лице. Его тело чувствует себя хорошо», — приводит слова Хэма журналист Майкл Корво в своих социальных сетях.

Отметим, что Энтони Дэвис провёл на площадке 13 минут, набрав в общей сложности 15 очков (6 из 11 с игры, 2 из 3 — трёхочковые) и пять подборов. Показатель «плюс-минус» бигмена составил «-9». Ответный матч между командами пройдёт 14 октября в Лос-Анджелесе.

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