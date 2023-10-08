«Я вижу много радости на его лице». Дарвин Хэм — о Дэвисе после матча с «Голден Стэйт»

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм после матча в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Голден Стэйт Уорриорз» (108:125) прокомментировал выступление звёздного бигмена Энтони Дэвиса.

«Больше всего мне понравилось видеть то, с какой радостью играл Энтони Дэвис. Я вижу много радости на его лице. Его тело чувствует себя хорошо», — приводит слова Хэма журналист Майкл Корво в своих социальных сетях.

Отметим, что Энтони Дэвис провёл на площадке 13 минут, набрав в общей сложности 15 очков (6 из 11 с игры, 2 из 3 — трёхочковые) и пять подборов. Показатель «плюс-минус» бигмена составил «-9». Ответный матч между командами пройдёт 14 октября в Лос-Анджелесе.

Энтони Дэвис провёл боксёрский спарринг: