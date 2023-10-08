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Дэвис отреагировал на выступление Кристи, набравшего 15 очков в матче с «Голден Стэйт»

Дэвис отреагировал на выступление Кристи, набравшего 15 очков в матче с «Голден Стэйт»
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Звёздный бигмен «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис прокомментировал индивидуальное выступление одноклубника Макса Кристи в матче предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (108:125) с «Голден Стэйт Уорриорз».

Предсезонка НБА. Календарь
Предсезонка НБА. Турнирная таблица
НБА - предсезонные матчи . НБА - предсезонные матчи
08 октября 2023, воскресенье. 03:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
125 : 108
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Голден Стэйт Уорриорз: Муди - 13, Куминга - 12, Томпсон - 10, Podziemski - 9, Робинсон - 8, Карри - 8, Пол - 6, Шарич - 6, Уиггинс - 6, Williams - 5, Johnson - 5, Пэйтон II - 4, Луни - 4, Гэй - 4, Davis - 2, Гаруба, Quinones, Jackson-Davis
Лос-Анджелес Лейкерс: Расселл - 15, Дэвис - 15, Хатимура - 12, Кристи - 10, Hood-Schifino - 7, Винсент - 7, Вандербилт - 6, Lewis - 5, Вуд - 5, Hodge - 5, Хэйс - 4, Castleton - 3, Принс - 2, Fudge - 2, Реддиш, Baugh, Пиппен Мл., Valerio-Bodon

«Он всё успевает. Абсолютная уверенность в себе. О Максе можно много чего сказать — особенно то, как он всё собирает воедино», — заявил Дэвис во время пресс-конференции.

Отметим, что 20-летний Кристи, выбранный на драфте НБА 2022 года под общим 35-м номером, провёл на площадке 25 минут, набрав в общей сложности 15 очков (6 из 10 с игры, 2 из 4 — трёхочковые), два подбора и одну передачу.

Действующий контракт атакующего защитника рассчитан до конца сезона-2023/2024, в котором заработает $ 1,71 млн. Ответный матч между командами пройдёт 14 октября в Лос-Анджелесе.

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