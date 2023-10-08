Дэвис отреагировал на выступление Кристи, набравшего 15 очков в матче с «Голден Стэйт»

Звёздный бигмен «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис прокомментировал индивидуальное выступление одноклубника Макса Кристи в матче предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (108:125) с «Голден Стэйт Уорриорз».

«Он всё успевает. Абсолютная уверенность в себе. О Максе можно много чего сказать — особенно то, как он всё собирает воедино», — заявил Дэвис во время пресс-конференции.

Отметим, что 20-летний Кристи, выбранный на драфте НБА 2022 года под общим 35-м номером, провёл на площадке 25 минут, набрав в общей сложности 15 очков (6 из 10 с игры, 2 из 4 — трёхочковые), два подбора и одну передачу.

Действующий контракт атакующего защитника рассчитан до конца сезона-2023/2024, в котором заработает $ 1,71 млн. Ответный матч между командами пройдёт 14 октября в Лос-Анджелесе.