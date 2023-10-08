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Защитник «Лейкерс» Макс Кристи высказался о совместной игре с Леброном и Дэвисом

Защитник «Лейкерс» Макс Кристи высказался о совместной игре с Леброном и Дэвисом
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Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Макс Кристи после матча в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Голден Стэйт Уорриорз» (108:125) отреагировал на совместное выступление со звёздными одноклубниками.

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НБА - предсезонные матчи . НБА - предсезонные матчи
08 октября 2023, воскресенье. 03:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
125 : 108
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Голден Стэйт Уорриорз: Муди - 13, Куминга - 12, Томпсон - 10, Podziemski - 9, Робинсон - 8, Карри - 8, Пол - 6, Шарич - 6, Уиггинс - 6, Williams - 5, Johnson - 5, Пэйтон II - 4, Луни - 4, Гэй - 4, Davis - 2, Гаруба, Quinones, Jackson-Davis
Лос-Анджелес Лейкерс: Расселл - 15, Дэвис - 15, Хатимура - 12, Кристи - 10, Hood-Schifino - 7, Винсент - 7, Вандербилт - 6, Lewis - 5, Вуд - 5, Hodge - 5, Хэйс - 4, Castleton - 3, Принс - 2, Fudge - 2, Реддиш, Baugh, Пиппен Мл., Valerio-Bodon

«Наблюдая за Леброном Джеймсом, Энтони Дэвисом и другими ветеранами, я чувствую себя намного комфортнее, когда я нахожусь на площадке. Я был абсолютно уверен в себе, просто выходя туда и делая то, что от меня требуется», — заявил Кристи в послематчевом интервью.

Отметим, что 20-летний Кристи, выбранный на драфте НБА 2022 года под общим 35-м номером, провёл на площадке 25 минут, набрав в общей сложности 15 очков (6 из 10 с игры, 2 из 4 — трёхочковые), два подбора и одну передачу.

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