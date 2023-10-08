Защитник «Лейкерс» Макс Кристи высказался о совместной игре с Леброном и Дэвисом

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Макс Кристи после матча в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Голден Стэйт Уорриорз» (108:125) отреагировал на совместное выступление со звёздными одноклубниками.

«Наблюдая за Леброном Джеймсом, Энтони Дэвисом и другими ветеранами, я чувствую себя намного комфортнее, когда я нахожусь на площадке. Я был абсолютно уверен в себе, просто выходя туда и делая то, что от меня требуется», — заявил Кристи в послематчевом интервью.

Отметим, что 20-летний Кристи, выбранный на драфте НБА 2022 года под общим 35-м номером, провёл на площадке 25 минут, набрав в общей сложности 15 очков (6 из 10 с игры, 2 из 4 — трёхочковые), два подбора и одну передачу.