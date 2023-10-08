Стив Керр назвал нынешнюю Западную конференцию самой сильной в истории НБА

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр поделился мнением насчёт места нынешней Западной конференции в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«На мой взгляд, Западная конференция сейчас самая сильная из всех, которые я когда-либо видел», — приводит слова Керра журналист Си Джей Холмс в своих социальных сетях.

Напомним, 8 октября «Голден Стэйт» в первом для себя предсезонном матче обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 125:108. Самым результативным игроком встречи в составе «воинов» стал Жонатан Куминга, на его счету 24 очка.

В прошлом регулярном чемпионате НБА «Голден Стэйт» занял пятое место, набрав 44 победы при 38 поражениях. Команда в плей-офф обыграла «Сакраменто Кингз» со счётом 4-3, но затем уступила «Лейкерс» — 2-4.

Тренировка Стефена Карри и Криса Пола на базе «Голден Стэйт»: