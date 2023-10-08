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АСВЕЛ может выкупить новую арену у «Лиона» на фоне финансовых проблем клуба

АСВЕЛ может выкупить новую арену у «Лиона» на фоне финансовых проблем клуба
Тони Паркер
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Президент французского АСВЕЛа Тони Паркер рассказал, что баскетбольный клуб заинтересован в приобретении у «Лиона» новой арены «LDLC», которая будет готова для эксплуатации в ноябре 2023 года.

Отметим, что «Лион» испытывает финансовые проблемы после того, как американский предприниматель Джон Текстор выкупил мажоритарный пакет акций в декабре 2022 года.

«Я говорил об этом со своими акционерами — они согласны, а мы хотим позиционировать себя для покупки арены.
Думаю, что у нас есть преимущество. «Лион» все ещё является акционером АСВЕЛа, и для них было бы выгодно, чтобы арена вернулась к группе, которую я возглавляю, и при этом оставалась в нашей экосистеме.

Если мы купим «LDLC», то должен получиться успешный бизнес, и мы хорошо знаем, что концерты способствуют процветанию такого рода площадок», — приводит слова Паркера L’Equipe.

Трансляция матчей Евролиги доступна в Okko.

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