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«Енисей» на домашнем паркете одержал первую победу в Единой лиге ВТБ над «Минском»

«Енисей» на домашнем паркете одержал первую победу в Единой лиге ВТБ над «Минском»
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Сегодня, 8 октября, проходил матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались красноярский «Енисей» и белорусский «Минск»». Игра проходила на стадионе «Арена-Север» в Красноярске. Игру обслуживала бригада российских арбитров во главе с Артёмом Лаврухиным. Встреча завершилась победой «Енисея» со счётом 73:64.

На правах хозяев матча «Енисей» при поддержке болельщиков отлично проявил себя в первой четверти и выиграл её со счётом 24:13. В свою очередь «Минск» не позволил сопернику завладеть полным преимуществом по ходу второй четверти и сократил отставание от оппонента — 18:12. Итоговый результат половины встречи — 36:31 в пользу команды из Красноярска.

После небольшого отдыха баскетболисты вернулись на паркет, и команда из Беларуси оказалась сильнее соперника в третьей четверти со счётом 20:17. В заключительном игровом отрезке «Енисей» шикарно действовал на обеих сторонах площадки (20:13) и добыл непростую победу со счётом 73:64.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица
Единая лига ВТБ . 1-й этап
08 октября 2023, воскресенье. 12:30 МСК
Енисей
Красноярский край, Россия
Окончен
73 : 64
Минск
Минск, Беларусь
Енисей: Бич, Мартин, Топтунов, Хопкинс, Карпенко, Ратан-Мэйз, Лобарев, Балашов, Белянков, Сонько, Долинин, Загретдинов
Минск: Коско, Огунгбени-Джексон, Борисевич, Мотовилов, Стубеда, Микульский, Бар, Паско, Дуду, Чебашек, Куратник, Секушенко
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