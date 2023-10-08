«Енисей» на домашнем паркете одержал первую победу в Единой лиге ВТБ над «Минском»

Сегодня, 8 октября, проходил матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались красноярский «Енисей» и белорусский «Минск»». Игра проходила на стадионе «Арена-Север» в Красноярске. Игру обслуживала бригада российских арбитров во главе с Артёмом Лаврухиным. Встреча завершилась победой «Енисея» со счётом 73:64.

На правах хозяев матча «Енисей» при поддержке болельщиков отлично проявил себя в первой четверти и выиграл её со счётом 24:13. В свою очередь «Минск» не позволил сопернику завладеть полным преимуществом по ходу второй четверти и сократил отставание от оппонента — 18:12. Итоговый результат половины встречи — 36:31 в пользу команды из Красноярска.

После небольшого отдыха баскетболисты вернулись на паркет, и команда из Беларуси оказалась сильнее соперника в третьей четверти со счётом 20:17. В заключительном игровом отрезке «Енисей» шикарно действовал на обеих сторонах площадки (20:13) и добыл непростую победу со счётом 73:64.