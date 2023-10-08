«Маккаби» запросил у Евролиги перенос матча с «Миланом» из-за военных действий

Тель-авивский баскетбольный клуб «Маккаби» сделал запрос в Евролигу на перенос матча 2-го тура с итальянским «Миланом» в связи с военными действиями на территории Израиля. Об этом сообщает Walla Sport.

Отметим, что утром 7 октября группировка ХАМАС (палестинское исламистское движение и политическая партия, правящая в секторе Газа. — Прим. «Чемпионата») атаковала Израиль, нанеся массированный ракетный удар по различным городам. В результате этого погибло множество людей. Израиль объявил о начале полномасштабной войны и начал мобилизационные действия на территории страны.

По данным источника, после обсуждений с Министерством спорта и другими соответствующими органами руководство «Маккаби» решило официально запросить о переносе игры.

Напомним, матч «Маккаби» с «Миланом» должен состояться 12 октября в 21:30 мск.