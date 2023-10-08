Стивен Эй Смит объяснил, почему выбрал «Бостон» в качестве основного претендента на титул

Североамериканский журналист и известный телеведущий Стивен Эй Смит сообщил, что считает «Бостон Селтикс» фаворитом предстоящего сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Здесь действительно нечего обсуждать. Я считаю «Бостон Селтикс» основным фаворитом на чемпионство. Даже учитывая тот факт, что Дэмьен Лиллард, который недавно был представлен игроком «Милуоки», является лучшим снайпером. Но не заблуждайтесь дамы и господа «Бостон» лучшая команда Восточной конференции, если не всей НБА. Думаю, что, если «Бостон» в нынешнем состоянии встретится с «Денвер Наггетс» в финале НБА, они выиграют их. Если в финале с «Лейкерс», они и их выиграют.

Когда вы смотрите на «Бостон» с Джейсоном Тейтумом, Джейленом Брауном, Дерриком Уайтом, Кристапсом Порзингисом и сейчас с Джру Холидеем, можно лишь сказать одно – они явные фавориты на титул», – сообщил Стивен Эй Смит в эфире своей программы на YouTube.