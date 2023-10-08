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Тренер «Автодора» Богичевич поделился ожиданиями от матча с «Уралмашем» в Единой лиге ВТБ

Тренер «Автодора» Богичевич поделился ожиданиями от матча с «Уралмашем» в Единой лиге ВТБ
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Главный тренер саратовского «Автодора» Миленко Богичевич поделился ожиданиями перед предстоящим матчем Единой лиги ВТБ с екатеринбургским «Уралмашем».

«Мы продолжаем готовиться к игре. Анализируем нашу игру и игру соперника, чтобы использовать свои сильные качества и найти болевые точки «Уралмаша».

У нас осталась одна тренировка, есть время что-то поправить. После пары поражений команде нужно обрести позитивную энергию и командный дух.

Противник силён. Они показали свой высокий уровень в обеих играх. Нам нужно продемонстрировать свой характер, играть жёстко, не уступая сопернику в агрессивности.

Игра будет битвой характеров, и нам нужно выложиться по полной для победы», — приводит слова Миленко Богичевича пресс-служба «Автодора».

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