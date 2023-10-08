Центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма поделился ожиданиями от первого сезона в НБА

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» и первый выбор на драфте 2023 года Виктор Вембаньяма рассказал об ожиданиях от первого сезона в карьере в качестве игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Реалистичным и при этом амбициозным выбором для меня было бы участие в плей-офф. Но я всего лишь новичок, я мало что знаю об НБА. Я действительно готов работать и учиться как можно быстрее. Потому что очень хочу побеждать», — приводит слова Вембаньямы журналист Майкл Райт.

Напомним, Вембаньяма перебрался в НБА из французского клуба «Метрополитан 92», за который он в прошлом сезоне провёл 44 игры во всех турнирах. Баскетболист набирал 20,6 очка, собирал 10,1 подбора и отдавал 2,8 передачи в среднем за матч.

Вембаньяма проводит индивидуальную тренировку в тренажёрном зале: