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Обозреватель The Athletic предположил, когда «Лейкерс» совершат обмен

Обозреватель The Athletic предположил, когда «Лейкерс» совершат обмен
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Североамериканский журналист и обозреватель The Athletic Йован Буха выразил мнение, что руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» совершит обмен ближе к дедлайну Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Я думаю, «Лейкерс» совершат какой-нибудь обмен ближе к дедлайну НБА. Как по мне, они находятся в одном шаге от окончательного состава», — заявил Буха во время подкаста Hoops Tonight.

Отметим, что клуб из Лос-Анджелеса в прошлом сезоне занял итоговое седьмое место в Западной конференции, приняв участие в плей-ин и дойдя до финала конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а там уступил «Денвер Наггетс» со счётом 0-4.

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