ЦСКА одержал гостевую победу в матче Единой лиги ВТБ с «Зенитом»
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Завершился матч Единой лиги ВТБ, в котором санкт-петербургский «Зенит» принимал на своей площадке ЦСКА. Счёт встречи — 80:76 в пользу московской команды.
Стоит отметить, что армейцы лидировали в счёте практически на протяжении всего матча.
Самым результативным игроком встречи стал Томас Эртель, который записал в свой актив 27 очков. В составе ЦСКА отметился Каспер Уэйр — 17 очков.
Подопечные Эмила Райковича после этой победы возглавили турнирную таблицу Единой лиги ВТБ, одержав три победы в трёх матчах. «Зенит» имеет в своём активе одну победу при двух поражениях.
Следующий матч петербуржцы проведут на выезде. 14 октября команда сыграет с «Астаной». ЦСКА 15 октября на своей площадке примет «Парму-Пари».
Единая лига ВТБ . 1-й этап
08 октября 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
76 : 80
ЦСКА
Москва, Россия
Зенит: Эртель - 27, Хантер - 11, Фрейзер - 9, Морман - 8, Карасёв - 5, Дублевич - 5, Курич - 5, Зубков - 3, Герасимов, Вольхин, Клименко, Торопов
ЦСКА: Уэйр - 17, Тримбл - 16, М'Бай - 13, Джекири - 8, Руженцев - 7, Астапкович - 5, Курбанов - 4, Антонов - 3, Жан-Шарль - 3, Михайловский, Захаров, Карданахишвили
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