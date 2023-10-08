Грин: большинство агентов относятся к спортсменам так, как будто спортсмен работает на них

Звёздный тяжёлый форвард, один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высоко оценил уникальный подход агента Рича Пола к представлению интересов спортсменов и их финансовому сопровождению.

«Большинство агентов относятся к спортсменам так, как будто спортсмен работает на них. Но вокруг большинства спортсменов крутится многомиллиардный бизнес, который они не понимают. Жаль, что у них нет Рича Пола, который мог бы их научить», — приводит слова Грина Fadeaway World.

Напомним, Пол добился для Грина продления контракта с «Уорриорз» на четыре года на сумму $ 100 млн с опцией игрока на сезон-2026/2027.

Дрэймонд Грин поупражнялся над блок-шотами с юными игроками: