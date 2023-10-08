Адетокунбо рассказал, как он собирается взаимодействовать с Лиллардом

Лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо высказался по поводу новичка команды Дэмьена Лилларда.

«Мы должны быть на одной волне. Я хочу, чтобы он был основным разыгрывающим. Это ни в коем случае не соревнование между мной и ним в том, кто будет больше владеть мячом. Мы позволим Дэйму быть Дэймом», — приводит слова Адетокунбо ClutchPoints.

Напомним, 27 сентября произошёл значимый обмен между тремя командами («Милуоки Бакс», «Финикс Санз», «Портленд Трэйл Блэйзерс»). По его итогам Лиллард оказался в «Милуоки».

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Лиллард принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата в составе «Портленд Трэйл Блэйзерс», в которых в среднем за встречу набирал 32,2 очка, совершал 4,8 подбора и отдавал 7,3 результативной передачи.