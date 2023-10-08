Харден и Эмбиид не примут участия в первом предсезонном матче «Филадельфии»

Лидеры «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден и Джоэл Эмбиид не смогут принять участия в первом предсезонном матче команды с Бостон Селтикс, сообщает инсайдер Кейт Помпи в социальных сетях.

Напомним, Харден настаивал на обмене в другую команду и не появился на медиадне «Сиксерс». При этом баскетболист приехал на предсезонную подготовку вместе с командой.

У игрока испорчены отношения с руководством «Сиксерс». Особенно серьёзное недовольство звёздный защитник испытывает по отношению к президенту по баскетбольным операциям Дэрилу Мори. Ранее он называл его «лжецом».

В минувшем розыгрыше плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 34-летний баскетболист принял участие в 11 матчах, в среднем набирая 20,3 очка, делая 8,3 передачи и 6,2 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 39,3, трёхочковых — 37,8.