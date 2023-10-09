«Бостон» продлит контракт на четыре года и $ 30 млн с запасным разыгрывающим

Руководство «Бостон Селтикс» и разыгрывающий Пэйтон Притчард достигли соглашения по поводу продления контракта на четыре года и $ 30 млн. Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски в своих социальных сетях.

Отметим, что Притчард был выбран на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2020 года под общим 26-м номером. В 185 матчах регулярного чемпионата разыгрывающий лишь в девяти встречах выходил в стартовом составе.

В минувшем розыгрыше плей-офф 25-летний баскетболист принял участие в 10 матчах, набирая в среднем 3,2 очка, 1,1 передачи и 0,6 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 54,5, трёхочковых — 40.

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