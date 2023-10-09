Эдриан Войнаровски рассказал об актуальном предложении «Клипперс» по Джеймсу Хардену

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски в очередной раз высказался по поводу возможного обмена звёздного разыгрывающего «Филадельфии Сиксерс» Джеймса Хардена в «Лос-Анджелес Клипперс».

«Клипперс» хотели бы заключить сделку как можно скорее. Они предложили «Сиксерс» больше, чем кто-либо другой: выбор в первом раунде, обмен пиками, истекающие контракты», — заявил Войнаровски в эфире NBA Countdown.

Отметим, что Харден настаивал на обмене в другую команду и не появился на медиадне «Филадельфии». У игрока испорчены отношения с руководством «Сиксерс».

Особенно серьёзное недовольство звёздный защитник испытывает по отношению к президенту по баскетбольным операциям Дэрилу Мори. До этого он называл его «лжецом».

Толпа болельщиков в Шанхае поприветствовала Джеймса Хардена: