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Новичку «Детройта» Томпсону не хватило четырёх передач до трипл-дабла в предсезонном матче

Новичку «Детройта» Томпсону не хватило четырёх передач до трипл-дабла в предсезонном матче
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Атакующий защитник «Детройт Пистонс» Осар Томпсон принял участие в матче в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Финикс Санз», в котором его команда уступила со счётом 126:130 ОТ.

Предсезонка НБА. Календарь
Предсезонка НБА. Турнирная таблица
НБА - предсезонные матчи . НБА - предсезонные матчи
08 октября 2023, воскресенье. 22:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
126 : 130
ОТ
Финикс Санз
Финикс
Детройт Пистонс: Багли III - 25, Айви - 15, Хейз - 13, Каннингем - 12, Thompson - 12, Умуде - 12, Стюарт - 11, Дюрен - 6, Бёркс - 6, Харрис - 5, Уайзмен - 4, Роден - 2, Simpson - 2, Sasser - 1, Моррис, Ливерс, Evbuomwan, Cazalon, Бейхайм, Porter, Богданович
Финикс Санз: Аллен - 18, Мету - 14, Букер - 12, Дюрант - 12, Бил - 11, Ли - 11, Ватанабэ - 10, Гордон - 8, Ойбанкс - 7, Джонсон - 6, Нуркич - 5, Окоги - 4, Бол - 4, Бэйтс-Диоп - 3, Литтл - 3, Азубуике - 2

Томпсон начал игру в качестве игрока стартовой пятёрки и провёл на площадке в общей сложности 39 минут. За это время защитник отметился 12 набранными очками (3 из 9 с игры, 1 из 3 — трёхочковые), 10 подборами и шестью передачами.

Более того, пятый номер минувшего драфта НБА также стал автором трёхочкового попадания в концовке основного времени, который сравнял счёт встречи — 122:122.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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