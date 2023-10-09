Новичку «Детройта» Томпсону не хватило четырёх передач до трипл-дабла в предсезонном матче

Атакующий защитник «Детройт Пистонс» Осар Томпсон принял участие в матче в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Финикс Санз», в котором его команда уступила со счётом 126:130 ОТ.

Томпсон начал игру в качестве игрока стартовой пятёрки и провёл на площадке в общей сложности 39 минут. За это время защитник отметился 12 набранными очками (3 из 9 с игры, 1 из 3 — трёхочковые), 10 подборами и шестью передачами.

Более того, пятый номер минувшего драфта НБА также стал автором трёхочкового попадания в концовке основного времени, который сравнял счёт встречи — 122:122.

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