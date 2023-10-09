«Бостон» обыграл «Филадельфию» в предсезонном матче НБА

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Завершился предсезонный матч НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Матч состоялся в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершился победой хозяев со счётом 114:106.

Самым результативным в составе победителей стал Пэйтон Притчард, который записал в свой актив 26 очков. В составе «Филадельфии» самым результативным стал Тайриз Макси, набравший 24 очка.

Видео можно посмотреть на канале NBC Sports Boston в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В следующем матче «Бостон» сыграет с «Нью-Йорк Никс». Матч состоится 10 октября. «Филадельфия», в свою очередь, свой следующий матч вновь проведёт с «Бостоном». Встреча запланирована на 12 октября.

Регулярный чемпионат пройдёт с 25 октября по 14 апреля. В его рамках будет сыграно 1230 матчей. В первой игре регулярного сезона в Денвере 25 октября встретятся «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».