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«Бостон» обыграл «Филадельфию» в предсезонном матче НБА

«Бостон» обыграл «Филадельфию» в предсезонном матче НБА
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Завершился предсезонный матч НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Матч состоялся в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершился победой хозяев со счётом 114:106.

Самым результативным в составе победителей стал Пэйтон Притчард, который записал в свой актив 26 очков. В составе «Филадельфии» самым результативным стал Тайриз Макси, набравший 24 очка.

Видео можно посмотреть на канале NBC Sports Boston в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В следующем матче «Бостон» сыграет с «Нью-Йорк Никс». Матч состоится 10 октября. «Филадельфия», в свою очередь, свой следующий матч вновь проведёт с «Бостоном». Встреча запланирована на 12 октября.

Регулярный чемпионат пройдёт с 25 октября по 14 апреля. В его рамках будет сыграно 1230 матчей. В первой игре регулярного сезона в Денвере 25 октября встретятся «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».

Предсезонка НБА. Календарь
Предсезонка НБА. Турнирная таблица
НБА - предсезонные матчи . НБА - предсезонные матчи
09 октября 2023, понедельник. 01:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
114 : 106
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Бостон Селтикс: Притчард - 26, Браун - 19, Порзингис - 17, Тейтум - 13, Уайт - 7, Бриссетт - 7, Холидэй - 6, Хорфорд - 5, Бэнтон - 5, Стивенс - 5, Корнет - 4, Габриэль, Дэвисон, Steward, Walsh, Хозер, Михайлюк, Кета
Филадельфия Сиксерс: Макси - 24, Спрингер - 14, Харрис - 13, Беверли - 12, Бамба - 7, Убре - 6, Петрушев - 6, Смарт - 6, Smith - 5, Рид - 5, Грин - 3, Council - 3, Дюк - 2, Харден, Харрелл, Мелтон, Такер, Tubelis, Эмбиид, Хаус, Коркмаз
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