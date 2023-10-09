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Пол Джордж попал с центра площадки перед предсезонным матчем с «Ютой»

Пол Джордж попал с центра площадки перед предсезонным матчем с «Ютой»
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Звёздный лёгкий форвард, один из лидеров «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж перед матчем в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Ютой Джаз» исполнил успешный бросок с центра площадки.

Предсезонка НБА. Календарь
Предсезонка НБА. Турнирная таблица
НБА - предсезонные матчи . НБА - предсезонные матчи
09 октября 2023, понедельник. 04:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
1-я четверть
22 : 18
Юта Джаз
Ньютаун
Лос-Анджелес Клипперс: Уэстбрук, Brown, Miller, Williams, Леонард, Бостон, Хиланд, Martin Jr., Коффи, Моррис, Примо, Джордж, Мэнн, Мун, Ковингтон, Пауэлл, Диабате, Батюм, Зубац, Пламли, Thomas
Юта Джаз: Кларксон, George, Hendricks, Sensabaugh, Kinsey, Hauser, Ongenda, Sexton, Хортон-Такер, Dunn, Фонтеккио, Samanic, Коллинс, Маркканен, Кесслер, Поттер, Агбаджи, Джузэнг, Лэнгфорд, Олиник, Юртсевен

Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет».

Отметим, что действующий контракт 33-летнего Джорджа рассчитан до конца сезона-2024/2025. У форварда предусмотрена опция продления игрока на этот сезон. В случае принятия решения остаться в «Клипперс» игрок заработает $ 48,78 млн.

Пол Джордж — восьмикратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), четыре раза входивший в сборные лучших игроков по игре в защите. По итогам сезона-2018/2019 Джордж стал лидером по перехватам.

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