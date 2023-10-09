Пол Джордж попал с центра площадки перед предсезонным матчем с «Ютой»

Звёздный лёгкий форвард, один из лидеров «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж перед матчем в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Ютой Джаз» исполнил успешный бросок с центра площадки.

Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет».

Отметим, что действующий контракт 33-летнего Джорджа рассчитан до конца сезона-2024/2025. У форварда предусмотрена опция продления игрока на этот сезон. В случае принятия решения остаться в «Клипперс» игрок заработает $ 48,78 млн.

Пол Джордж — восьмикратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), четыре раза входивший в сборные лучших игроков по игре в защите. По итогам сезона-2018/2019 Джордж стал лидером по перехватам.