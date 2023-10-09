«Очень благодарен, что нахожусь здесь». Роуз высказался о своём пребывании в «Мемфисе»

Новоиспечённый разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Деррик Роуз после матча в рамках предсезонной подготовки с «Индианой Пэйсерс» (127:122 ОТ) поделился впечатлениями по поводу пребывания в составе «Мемфиса».

«До сих пор какие-то нереальные ощущения. Как будто до меня ещё не дошло. Мне повезло — я очень благодарен, что нахожусь здесь», — заявил Роуз в послематчевом интервью.

Отметим, что Деррик Роуз начал встречу в качестве игрока стартовой пятёрки и провёл в общей сложности 14 минут. За этот период разыгрывающий набрал 13 очков (6 из 8 с игры, 1 из 1 — трёхочковые) и отдал две результативные передачи.

Минувшим летом защитник заключил с «Гриззлиз» двухлетний контракт на общую сумму $ 6,55 млн. На данный момент разыгрывающему 35 лет. Ранее баскетболист выступал в «Нью-Йорке».