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«Очень благодарен, что нахожусь здесь». Роуз высказался о своём пребывании в «Мемфисе»

«Очень благодарен, что нахожусь здесь». Роуз высказался о своём пребывании в «Мемфисе»
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Новоиспечённый разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Деррик Роуз после матча в рамках предсезонной подготовки с «Индианой Пэйсерс» (127:122 ОТ) поделился впечатлениями по поводу пребывания в составе «Мемфиса».

Предсезонка НБА. Календарь
Предсезонка НБА. Турнирная таблица
НБА - предсезонные матчи . НБА - предсезонные матчи
09 октября 2023, понедельник. 03:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
127 : 122
ОТ
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 18, Бейн - 17, Ларэвиа - 15, Роуз - 13, Lofton - 11, Альдама - 10, Родди - 9, Тиллман - 8, Уильямс - 6, Кеннард - 6, Кончар - 5, Адамс - 4, Gilyard - 3, Jackson - 2, Харрисон, Уильямс Мл., Морант, Кларк, Hurt, Мюлдер, Смарт
Индиана Пэйсерс: Walker - 19, Матурин - 18, Sheppard - 15, Макконнелл - 11, Несмит - 9, Смит - 9, Toppin - 7, Нвора - 7, Тёрнер - 6, Браун - 5, Hield - 4, Браун - 4, Джексон - 4, Wong - 2, Tshiebwe - 2, Халибёртон, Нембард, Тайс

«До сих пор какие-то нереальные ощущения. Как будто до меня ещё не дошло. Мне повезло — я очень благодарен, что нахожусь здесь», — заявил Роуз в послематчевом интервью.

Отметим, что Деррик Роуз начал встречу в качестве игрока стартовой пятёрки и провёл в общей сложности 14 минут. За этот период разыгрывающий набрал 13 очков (6 из 8 с игры, 1 из 1 — трёхочковые) и отдал две результативные передачи.

Минувшим летом защитник заключил с «Гриззлиз» двухлетний контракт на общую сумму $ 6,55 млн. На данный момент разыгрывающему 35 лет. Ранее баскетболист выступал в «Нью-Йорке».

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