Незадрафтованный защитник «Чикаго» исполнил мощный постер-данк с фолом в матче с «Милуоки»

Атакующий защитник «Чикаго Буллз» Куинтон Джексон во время матча в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Милуоки Бакс» стал автором эффектного момента.

В концовке основного времени при счёте 103:99 в пользу «Милуоки» Джексон совершил проход в зону соперника и исполнил постер-данк с нарушением правил со стороны атакующего защитника «оленей» Андре Джексона.

Видео можно посмотреть на канале House of Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что Джексон не был выбран на драфте 2022 года. Дебютный сезон защитник провёл в составе «Вашингтон Уизардс», за который отыграл девять матчей. На данный момент баскетболисту 25 лет.