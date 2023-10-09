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Незадрафтованный защитник «Чикаго» исполнил мощный постер-данк с фолом в матче с «Милуоки»

Незадрафтованный защитник «Чикаго» исполнил мощный постер-данк с фолом в матче с «Милуоки»
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Атакующий защитник «Чикаго Буллз» Куинтон Джексон во время матча в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Милуоки Бакс» стал автором эффектного момента.

Предсезонка НБА. Календарь
Предсезонка НБА. Турнирная таблица
НБА - предсезонные матчи . НБА - предсезонные матчи
08 октября 2023, воскресенье. 20:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
105 : 102
Чикаго Буллз
Чикаго
Милуоки Бакс: Боучэмп - 18, Адетокунбо - 14, Бисли - 13, Лопес - 11, Краудер - 10, Портис - 8, Коннотон - 8, Вашингтон Мл. - 6, Лопес - 6, Jackson - 4, Болден - 3, Timme - 2, Уиггинтон - 2, Лиллард, Moore, Пэйн, Миддлтон, Адетокунбо, Gortman
Чикаго Буллз: Уайт - 14, Уильямс - 13, Лавин - 9, Драммонд - 8, Картер - 8, Досунму - 8, Дерозан - 7, Крэйг - 7, Битим - 6, Джексон - 5, Вучевич - 4, Sanogo - 4, Phillips - 2, Терри - 2, Тэйлор - 2, Льюис - 2, Хайдеггер - 1, Карузо, Джонс, Дрелл

В концовке основного времени при счёте 103:99 в пользу «Милуоки» Джексон совершил проход в зону соперника и исполнил постер-данк с нарушением правил со стороны атакующего защитника «оленей» Андре Джексона.

Видео можно посмотреть на канале House of Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что Джексон не был выбран на драфте 2022 года. Дебютный сезон защитник провёл в составе «Вашингтон Уизардс», за который отыграл девять матчей. На данный момент баскетболисту 25 лет.

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