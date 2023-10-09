Стадемайр грубо обратился к представителям Black Live Matter после ситуации в Израиле

Шестикратный участник Матча звёзд НБА Амаре Стадемайр обратился к представителям Black Live Matter после ситуации в Израиле.

«Сегодня утром я проснулся от тревожных новостей из Израиля о том, что ХАМАС похищает детей, сажает их в клетки, убивает женщин, пожилых людей. Это трусливое дерьмо. Это трусость. И все вы, сторонники движения Black Live Matter, которые держат рот за замком, оправдываясь словами «Дайте мне понять, что именно происходит, прежде чем что-то говорить», пошли вы», — приводит слова Стадемайра NBA Central.

Отметим, что утром 7 октября группировка ХАМАС атаковала Израиль, нанеся массированный ракетный удар по различным городам. В результате этого погибло множество людей. Израиль объявил о начале полномасштабной войны и начал на территории страны мобилизационные действия.