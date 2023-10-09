Леброн Джеймс посетил первый матч финала женской НБА

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс поприсутствовал на стартовой игре финала женской НБА (WNBA) между «Лас-Вегас Эйсес» и «Нью-Йорк Либерти» (99:82).

Грядущий сезон НБА станет 21-м в карьере именитого форварда. Уже 30 декабря 2023 года ему исполнится 39 лет. После того как Андре Игуодала и Юдонис Хаслем завершили карьеру, Леброн стал самым возрастным игроком НБА. Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира — 2006.

Отметим, что в прошлом сезоне «Лейкерс» в итоге дошли до финала Западной конференции, где уступили будущему чемпиону «Денвер Наггетс» (0-4 в серии). Звёздный форвард в среднем набирал 24,8 очка, совершал 9,9 подбора и отдавал 6,5 результативной передачи за игру в плей-офф.