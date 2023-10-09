Кавай Леонард: неудачный прошлый сезон — это вина всех в «Клипперс»

Звёздный лёгкий форвард, один из лидеров «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард высказался по поводу прошлого сезона НБА.

«В прошлом году, я думаю, все были немного взволнованы только моим возвращением… Мы пропустили несколько шагов, я бы сказал. Это вина всех нас. И руководства, и моя, и тренерского штаба. Думаю, теперь мы видим, куда должны двигаться», — приводит слова Леонарда Clutch Points.

Напомним, регулярный чемпионат НБА стартует 24 октября и продлится до 14 апреля. «Лос-Анджелес Клипперс» занял шестое место в Западной конференции по итогам прошлого сезона и уступил в первом раунде плей-офф «Финикс Санз» со счётом 1-4.

Ранее Леонард поделился мнением о разыгрывающем «парусников» Расселле Уэстбруке перед началом сезона.