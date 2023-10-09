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«Какой смысл иметь деньги и не иметь выбора?» Рич Пол встал на защиту баскетболистов

«Какой смысл иметь деньги и не иметь выбора?» Рич Пол встал на защиту баскетболистов
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Знаменитый агент Рич Пол ответил критикам, обвиняющим его в действиях, которые позволили Леброну Джеймсу заработать более $ 400 млн после его перехода из «Кливленд Кавальерс».

«Лояльность игроков к чему? Если меня могут обменять посреди ночи в другую команду, то что я должен делать, так это воспитывать себя, чтобы, если всё пойдет не так, как я думал, я мог поменять команду, верно? Мы не ограничены. Какой смысл иметь деньги и при этом не иметь выбора?» — приводит слова Пола Sportskeeda.

Основатель Klutch Sports Group Рич Пол за последние годы стал одним из главных спортивных агентов в мире. Пол наиболее известен как агент и доверенное лицо суперзвёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

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