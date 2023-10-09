Брэдли Бил — о новом составе «Финикса»: каждой звезде придётся немного пожертвовать

Знаменитый разыгрывающий Брэдли Бил объяснил, как он, Кевин Дюрант и Девин Букер будут подстраиваться друг под друга в «Финикс Санз».

«Это будут перемены для всех… Это будет адаптация для всех. Придётся немного пожертвовать… Мы все бескорыстные ребята. Мы все просто хотим играть, мы просто хотим побеждать», — приводит слова Била Fadeaway World.

В нынешнее межсезонье Брэдли был обменян из «Вашингтон Уизардс» в «Финикс Санз». По итогам сделки «Вашингтон» приобрёл разыгрывающего Криса Пола, который впоследствии был отчислен, атакующего защитника Ландри Шамета, шесть пиков драфта во втором раунде, четыре обмена пиками первого раунда и денежную компенсацию в виде неназванной суммы.

Бил провёл в «Уизардс» все 11 лет своей карьеры. Столичный клуб задрафтовал игрока в 2012 году под третьим номером. За 11 сезонов защитник сумел трижды стать участником Матчей всех звёзд.