Ирвинг опубликовал пост по поводу ситуации в Израиле

Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором высказался по поводу ситуации в Израиле.

«Моё сердце скорбит обо всех невинных, погибших под огнём войны. Бог никогда не хотел, чтобы человечество уничтожало друг друга. Вождь Хела», — написал Ирвинг.

Отметим, что утром 7 октября группировка ХАМАС атаковала Израиль, нанеся массированный ракетный удар по различным городам. В результате этого погибло множество людей. Израиль объявил о начале полномасштабной войны и начал на территории страны мобилизационные действия.

Ранее Ирвинг попадал в скандал из-за антисемитских высказываний.

Кайри Ирвинг вколотил эффектный аллей-уп в межсезонном матче: