Евролига представила пятёрку самых эффективных игроков по итогам первого тура

Евролига опубликовала список из пяти самых эффективных игроков по итогам первого тура.

Пятёрка самых эффективных игроков первого тура Евролиги:

1. Рокас Гедрайтес («Црвена Звезда») +24

2. Томас Димша («Жальгирис») +22

3. Чима Монеке («Баскония») +22

4. Алек Питерс («Олимпиакос») +21

5. Томас Волкап («Олимпиакс») +20

Напомним, действующим чемпионом Евролиги является мадридский «Реал», который в «Финале четырёх» обыграл сначала каталонскую «Барселону» (78:68), а затем в финале выиграл у греческого «Олимпиакоса» со счётом 79:78.