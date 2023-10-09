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Евролига представила пятёрку самых эффективных игроков по итогам первого тура

Евролига представила пятёрку самых эффективных игроков по итогам первого тура
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Евролига опубликовала список из пяти самых эффективных игроков по итогам первого тура.

Пятёрка самых эффективных игроков первого тура Евролиги:

1. Рокас Гедрайтес («Црвена Звезда») +24
2. Томас Димша («Жальгирис») +22
3. Чима Монеке («Баскония») +22
4. Алек Питерс («Олимпиакос») +21
5. Томас Волкап («Олимпиакс») +20

Напомним, действующим чемпионом Евролиги является мадридский «Реал», который в «Финале четырёх» обыграл сначала каталонскую «Барселону» (78:68), а затем в финале выиграл у греческого «Олимпиакоса» со счётом 79:78.

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