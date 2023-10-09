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Тимофей Мозгов намекнул на скорое завершение карьеры

Тимофей Мозгов намекнул на скорое завершение карьеры
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Чемпион НБА Тимофей Мозгов рассказал о том, что в скором времени может завершить карьеру.

«Наверное, моя карьера подходит к концу. Я не закрыл эту дверь на ключ, но прикрыл не хлопая. Я еще могу играть. Дайте два месяца, я наберу форму, чтобы быть полезным на хорошем уровне. Но, конечно, уже не получится показывать баскетбол, как в свои лучшие годы. Поэтому, думаю, что всё. Мой поезд ушел, пора заканчивать», — приводит слова Мозгова «Спорт-Экспресс».

В последний раз Мозгов играл на профессиональном уровне в сезоне-2021/2022 за московскую «Руну» в Единой лиге ВТБ. В марте 2022 года игроку пришлось уехать в США по семейным обстоятельствам.

Тимофей является чемпионом НБА 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс», где в историческом финале команда одолела «Голден Стэйт Уорриорз».

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