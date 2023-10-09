Если бы Йокич закончил карьеру в 2022 году — попал бы он в Зал Славы

В лиге есть некоторое число игроков, которые своими достижениями уже точно заработали себе попадание в Зал Славы баскетбола. Можно назвать Леброна Джеймса, Стефена Карри, Кевин Дюранта и прочих.

В этом пул игроков уже точно попал и сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич, выиграв свой долгожданный титул в минувшем плей-офф. Вопрос наш состоит в том — а что, если бы Йокич закончил карьеру летом 2022 года и не выиграл титула, заслуживал бы ли он попадания в Зал Славы? Хотим знать ваше мнение.

К началу прошлого сезона Никола уже имел в своей коллекции две статуэтки MVP. Также Йокич четыре раза избирался в символические пятёрки и шесть раз посещал Матч всех звёзд. Достаточное ли резюме для попадание в Зал Славы?