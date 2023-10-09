Матч 3-го тура Евролиги «Маккаби» — «Валенсия» перенесён в Испанию из-за событий в Израиле

Матч 3-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встретятся израильский «Маккаби» и испанская «Валенсия», пройдёт в назначенный день, но не в Тель-Авиве, как планировалось ранее, а в Валенсии. Об этом сообщает официальная страница испанского клуба в «Твиттере».

Как сообщается, команды обменялись кругами, для того чтобы у «Маккаби» была возможность провести три гостевых встречи подряд. Ожидается, что за это время обстановка в Израиле может стабилизироваться. Таким образом «Валенсия» примет на своей площадке «Маккаби» в матче 3-го тура 18 октября.

Напомним, в матче первого круга Евролиги «Маккаби» выиграл у сербского «Партизана» со счётом 96:81.

Ранее стало известно, что Евролига перенесла на неопределённый срок матч 2-го тура между «Маккаби» и «Миланом».