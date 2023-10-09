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«Маккаби» временно будет базироваться на Кипре

«Маккаби» временно будет базироваться на Кипре
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Израильский баскетбольный клуб «Маккаби» в целях безопасности отправил своих игроков на Кипр, сообщается на официальной странице клуба в «Твиттере».

Иностранные игроки были перевезены на Кипр ещё вчера, 8 октября. В ближайшее время к ним присоединятся и израильские баскетболисты. Ожидается, что «Маккаби» будет готовиться к ближайшим матчам Евролиги на территории этого острова.

Ранее стало известно, что из-за боевых действий на территории Израиля Евролига перенесла матч 2-го тура с «Миланом» на неопределённый срок. Также принято решение, что матч 3-го тура пройдёт в Валенсии, а не в Израиле.

Напомним, президент сербского «Партизана» ранее предложил «Маккаби» перевести команду в Сербию и полностью использовать «Штарк арену» для тренировок и матчей в Евролиге.

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