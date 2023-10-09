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«Автодор» одержал первую победу в новом сезоне Единой лиги, обыграв на выезде «Уралмаш»

«Автодор» одержал первую победу в новом сезоне Единой лиги, обыграв на выезде «Уралмаш»
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Завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались екатеринбургский «Уралмаш» и саратовский «Автодор». Игра проходила на стадионе «ДИВС Уралочка» в Екатеринбурге. Встреча завершилась победой гостей из Саратова со счётом 87:77.

Гости с первых минут матча завладели инициативой и уже к большому перерыву имели преимущество в 11 очков. По итогам третьей четверти встречи хозяева сократили отставание до пяти очков, но в начале заключительного отрезка игры «Автодор» вновь добился двузначной разницы и в итоге одержал победу.

Самым результативным в составе победителей стал разыгрывающий Кайл Виньялес, на счету которого 17 очков и пять передач.

По итогам трёх матчей в регулярном чемпионате в активе обеих команд по одной победе и два поражения.

В следующем туре «Автодор» на своей площадке примет «Енисей» 14 октября. «Уралмаш» 15 октября сыграет с «Локомотивом-Кубань» в Евролиге.

Единая лига ВТБ. Турнирная таблица
Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ . 1-й этап
09 октября 2023, понедельник. 17:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург, Россия
Окончен
77 : 87
Автодор
Саратов, Россия
Уралмаш: Глазунов, Пынько, Писклов, Новиков, Перкинс, Даглас, Михеев, Браун, Нэвелс, Нэльсон, Прощенко, Захаров
Автодор: Торнвелл, Пранаускис, Беслач, Пушица, Наумов, Петенев, Виньялес, Халдеев, Фёдоров, Хэммондс, Мавра, Цыбиков
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