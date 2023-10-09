«Автодор» одержал первую победу в новом сезоне Единой лиги, обыграв на выезде «Уралмаш»

Завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались екатеринбургский «Уралмаш» и саратовский «Автодор». Игра проходила на стадионе «ДИВС Уралочка» в Екатеринбурге. Встреча завершилась победой гостей из Саратова со счётом 87:77.

Гости с первых минут матча завладели инициативой и уже к большому перерыву имели преимущество в 11 очков. По итогам третьей четверти встречи хозяева сократили отставание до пяти очков, но в начале заключительного отрезка игры «Автодор» вновь добился двузначной разницы и в итоге одержал победу.

Самым результативным в составе победителей стал разыгрывающий Кайл Виньялес, на счету которого 17 очков и пять передач.

По итогам трёх матчей в регулярном чемпионате в активе обеих команд по одной победе и два поражения.

В следующем туре «Автодор» на своей площадке примет «Енисей» 14 октября. «Уралмаш» 15 октября сыграет с «Локомотивом-Кубань» в Евролиге.