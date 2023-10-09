Пол Джордж: Кавай Леонард — забавный чувак с харизмой, не знаю, почему в нём видят робота

Звёздный лёгкий форвард, один из лидеров «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж высказался о личностных качествах и характере своего партнёра по команде Кавая Леонарда.

«Люди не понимают, что он настолько нормальный, насколько это возможно. Он забавный чувак, у которого есть харизма, он настоящая личность. Я не знаю, почему люди думают, что он робот», — сказал Джордж в интервью, размещённом на странице журналистки Тэйлор Рукс в «Твиттере».

Напомним, регулярный чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации стартует 24 октября и продлится до 14 апреля. «Лос-Анджелес Клипперс» занял шестое место в Западной конференции по итогам прошлого сезона и уступил в первом раунде плей-офф «Финикс Санз» со счётом 1-4.