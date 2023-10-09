Леброн Джеймс выступил в защиту своего агента Рича Пола

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс отреагировал на мнение некоторых людей, которые считают, что его агент Рич Пол добился успеха только благодаря близким отношениям со звёздным баскетболистом.

«Прискорбно это слышать. И я не предоставляю людям много возможностей, а он пошёл намного дальше, чем он даже сам мог представить», — сказал Леброн в эфире программы 60 minutes.

Отметим, что Пол стал агентом Леброна в далёком 2003 году и продолжают сотрудничество на протяжении всей карьеры «короля».

В 2012 году Пол организовал агентство Klutch Sport. На данный момент его клиентами являются Энтони Дэвис, Дрэймонд Грин, Зак Лави, Фред Ванвлит, Трей Янг, ДеАарон Фокс, Дариус Гарлэнд, Джереми Грант и Лонзо Болл.