Новичок Единой лиги ВТБ «Руна» одержала третью победу подряд, обыграв «Самару»
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Завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались московский клуб «Руна» и «Самара». Игра проходила на стадионе «Динамо» в Москве. Встреча завершилась победой хозяев площадки со счётом 85:74.
Игроки московской команды смогли выйти вперёд уже в самом начале матча и не упускали преимущество до самого финального свистка. Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Руны» Никола Иванович, на счету которого 21 очко и четыре передачи.
«Руна» выиграла все три матча на старте сезона, «Самара» потерпела второе поражение подряд после победы в стартовом туре.
В следующем туре «Руна» на своей площадке примет «Нижний Новгород» 15 октября. «Самара» 14 октября на выезде сыграет с МБА.
Единая лига ВТБ . 1-й этап
09 октября 2023, понедельник. 19:30 МСК
Руна
Москва, Россия
Окончен
85 : 74
Самара
Самара, Россия
Руна: Янг, Сопин, Хилл, Комиссаров, Тайус, Раданов, Морган, Савин, Иванович, Походяев, Попов, Жмако
Самара: Зверев, Ребич, Гудумак, Томпсон, Разумов, Платонов, Викторов, Хоукинс, Далтон, М. Кулагин, Умрихин, Роберсон
Комментарии
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