Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Новичок Единой лиги ВТБ «Руна» одержала третью победу подряд, обыграв «Самару»

Новичок Единой лиги ВТБ «Руна» одержала третью победу подряд, обыграв «Самару»
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались московский клуб «Руна» и «Самара». Игра проходила на стадионе «Динамо» в Москве. Встреча завершилась победой хозяев площадки со счётом 85:74.

Игроки московской команды смогли выйти вперёд уже в самом начале матча и не упускали преимущество до самого финального свистка. Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Руны» Никола Иванович, на счету которого 21 очко и четыре передачи.

«Руна» выиграла все три матча на старте сезона, «Самара» потерпела второе поражение подряд после победы в стартовом туре.

В следующем туре «Руна» на своей площадке примет «Нижний Новгород» 15 октября. «Самара» 14 октября на выезде сыграет с МБА.

Единая лига ВТБ. Турнирная таблица
Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ . 1-й этап
09 октября 2023, понедельник. 19:30 МСК
Руна
Москва, Россия
Окончен
85 : 74
Самара
Самара, Россия
Руна: Янг, Сопин, Хилл, Комиссаров, Тайус, Раданов, Морган, Савин, Иванович, Походяев, Попов, Жмако
Самара: Зверев, Ребич, Гудумак, Томпсон, Разумов, Платонов, Викторов, Хоукинс, Далтон, М. Кулагин, Умрихин, Роберсон
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android