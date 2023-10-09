Новичок Единой лиги ВТБ «Руна» одержала третью победу подряд, обыграв «Самару»

Завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались московский клуб «Руна» и «Самара». Игра проходила на стадионе «Динамо» в Москве. Встреча завершилась победой хозяев площадки со счётом 85:74.

Игроки московской команды смогли выйти вперёд уже в самом начале матча и не упускали преимущество до самого финального свистка. Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Руны» Никола Иванович, на счету которого 21 очко и четыре передачи.

«Руна» выиграла все три матча на старте сезона, «Самара» потерпела второе поражение подряд после победы в стартовом туре.

В следующем туре «Руна» на своей площадке примет «Нижний Новгород» 15 октября. «Самара» 14 октября на выезде сыграет с МБА.