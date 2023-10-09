Евгений Пашутин прокомментировал домашнее поражение «Пармы» в матче с «Нижним Новгородом»

Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин высказался после поражения в матче Единой лиги ВТБ с «Нижним Новгородом» (61:67).

«Думаю, сегодня мы не показали ту агрессию, которая была в матче в Краснодаре. Вопрос в ментальной подготовке. Говорили о том, что после такой победы, как в матче с «Локо», нужно как можно быстрее переключиться на следующую игру. Понимали, что «Пари НН» играет в защите на грани фола, и если мы ментально не будем готовы к такой игре с первых секунд матча, то будет такой исход.

Медленно начали первую четверть, не защищались достаточно агрессивно, совершили много потерь. Дома мы должны доминировать над соперником и не отдавать инициативу. Это было ключевым фактором. Когда мотор команды работает не в полную силу, то и игра пойдёт так же. После большого перерыва нам удалось вернуться в игру и сократить отставание. Стали двигать мяч, играть более агрессивно. В концовке не удалось взять два ключевых подбора, что и решило исход этого матча. Сделаем выводы из этого поражения и будем готовиться к следующим играм», — приводит слова Пашутина пресс-служба пермского клуба.