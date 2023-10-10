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Виктор Вембаньяма — о Холмгрене: он принадлежит к числу величайших игроков этого поколения

Виктор Вембаньяма — о Холмгрене: он принадлежит к числу величайших игроков этого поколения
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Новоиспечённый центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма перед матчем в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер» высказался о центровом соперника Чете Холмгрене.

Предсезонка НБА. Календарь
Предсезонка НБА. Турнирная таблица
НБА - предсезонные матчи . НБА - предсезонные матчи
10 октября 2023, вторник. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
1-я четверть
20 : 24
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер, Гидди, Оладипо, Дорт, Уильямс, Холмгрен, Уильямс, Уайт, Джо, Уотерс III, Dieng, Покушевски, Уиггинс, Мицич, Манн, Сарр, Уильямс, Дав. Бертанс, Робинсон-Эрл
Сан-Антонио Спёрс: Берч, Wembanyama, Johnson, Грэм, Сохан, Уэсли, Осман, Макдермотт, Брэнэм, Коллинс, Васселл, Cissoko, Барлоу, Бэсси, Джонс, Mamukelashvili, Шампани

«Он действительно хороший игрок. Мне приходилось играть против него однажды, пару лет назад. Он принадлежит к числу величайших игроков этого поколения», — заявил Вембаньяма во время пресс-конференции.

Отметим, что 19-летний Вембаньяма перебрался в НБА из французского клуба «Метрополитан 92», за который он в прошлом сезоне провёл 44 игры во всех турнирах. Баскетболист набирал 20,6 очка, собирал 10,1 подбора и отдавал 2,8 передачи в среднем за матч.

Вембаньяма проводит индивидуальную тренировку в тренажёрном зале:

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