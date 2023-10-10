Виктор Вембаньяма — о Холмгрене: он принадлежит к числу величайших игроков этого поколения

Новоиспечённый центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма перед матчем в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер» высказался о центровом соперника Чете Холмгрене.

«Он действительно хороший игрок. Мне приходилось играть против него однажды, пару лет назад. Он принадлежит к числу величайших игроков этого поколения», — заявил Вембаньяма во время пресс-конференции.

Отметим, что 19-летний Вембаньяма перебрался в НБА из французского клуба «Метрополитан 92», за который он в прошлом сезоне провёл 44 игры во всех турнирах. Баскетболист набирал 20,6 очка, собирал 10,1 подбора и отдавал 2,8 передачи в среднем за матч.

Вембаньяма проводит индивидуальную тренировку в тренажёрном зале: