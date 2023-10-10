Виктор Вембаньяма набрал первые очки в предсезонном матче НБА с «Оклахомой»

На данный момент проходит матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимает «Сан-Антонио Спёрс». На момент написания новости счёт — 43:29 в пользу гостей.

Центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма в стартовой четверти игры набрал первые очки в предсезонной подготовке. Сначала французский баскетболист добавил сверху после промаха партнёра по команде, затем первый номер минувшего драфта реализовал данк в быстром отрыве.

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Отметим, что 19-летний игрок перебрался в НБА из французского клуба «Метрополитан 92», за который он в прошлом сезоне провёл 44 игры во всех турнирах. Баскетболист набирал 20,6 очка, собирал 10,1 подбора и отдавал 2,8 передачи в среднем за матч.