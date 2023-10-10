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Виктор Вембаньяма набрал первые очки в предсезонном матче НБА с «Оклахомой»

Виктор Вембаньяма набрал первые очки в предсезонном матче НБА с «Оклахомой»
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На данный момент проходит матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимает «Сан-Антонио Спёрс». На момент написания новости счёт — 43:29 в пользу гостей.

Предсезонка НБА. Календарь
Предсезонка НБА. Турнирная таблица
НБА - предсезонные матчи . НБА - предсезонные матчи
10 октября 2023, вторник. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
4-я четверть
110 : 103
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Оклахома-Сити Тандер: Гидди, Дорт, Уильямс, Холмгрен, Уильямс, Джо, Dieng, Уиггинс
Сан-Антонио Спёрс: Wembanyama, Уэсли, Осман, Макдермотт, Брэнэм, Коллинс, Васселл, Бэсси, Джонс, Шампани

Центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма в стартовой четверти игры набрал первые очки в предсезонной подготовке. Сначала французский баскетболист добавил сверху после промаха партнёра по команде, затем первый номер минувшего драфта реализовал данк в быстром отрыве.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что 19-летний игрок перебрался в НБА из французского клуба «Метрополитан 92», за который он в прошлом сезоне провёл 44 игры во всех турнирах. Баскетболист набирал 20,6 очка, собирал 10,1 подбора и отдавал 2,8 передачи в среднем за матч.

Ключевые даты и события:
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