Виктор Вембаньяма уронил Чета Холмгрена на паркет и набрал два очка с фолом

На данный момент проходит матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимает «Сан-Антонио Спёрс». На момент написания новости счёт — 47:36 в пользу гостей.

Центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма во время одного из эпизодов совершил проход в «краску» соперника и набрал два очка с нарушением правил центрового «Оклахома-Сити» Чета Холмгрена, который по итогам повалился на паркет после контакта.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что первый номер минувшего драфта перебрался в лигу из французского клуба «Метрополитан 92», за который он в прошлом сезоне провёл 44 игры во всех турнирах. Баскетболист набирал 20,6 очка, собирал 10,1 подбора и отдавал 2,8 передачи в среднем за матч.