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Чемпион НБА Неманья Бьелица завершил карьеру

Чемпион НБА Неманья Бьелица завершил карьеру
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Сербский форвард Неманья Бьелица в возрасте 35 лет принял решение закончить свою профессиональную карьеру. Причиной такого решения баскетболиста стали травмы.

Летом 2022 года после перехода в «Фенербахче» Бьелица получил серьёзную травму икроножной мышцы, из-за которой смог дебютировать за турецкий клуб лишь в марте 2023 года. Во время минувшего межсезонья Бьелица подписал контракт со «Црвеной Звездой», но проблемы со здоровьем никуда не ушли.

Неманья является чемпионом НБА 2022 года в составе «Голден Стэйт Уорриорз». Всего в НБА баскетболист провёл семь лет. На международной арене Бьелица имеет серебро чемпионата Европы 2009 года, а также серебро чемпионата мира 2014 года в составе сборной Сербии.

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