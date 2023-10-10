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Ривз и Хатимура помогли «Лейкерс» обыграть «Бруклин», Леброн и Дэвис вышли в старте

Сегодня, 10 октября, прошёл очередной предсезонный матч между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Бруклин Нетс». Калифорнийская команда победила со счётом 129:126.

Лидеры «Лейкерс» Леброн Джеймс и Энтони Дэвис вышли в стартовом составе. За 16 минут на площадке Леброн смог отметиться 10 очками, тремя подборами и пятью результативными передачами. В свою очередь, Дэвис за 13 минут смог набрать 13 очков и семь подборов.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Бруклина» Кэмерон Томас: 26 очков. За «Лос-Анджелес» хорошую игру провели форвард Руи Хатимура (19 очков и пять подборов) и защитник Остин Ривз (18 очков). Разыгрывающий Д'Анджело Расселл отметился 14 очками и шестью результативными передачами.

Видео можно посмотреть на канале LakeShow Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.