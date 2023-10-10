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Журналист из Филадельфии был уволен за поддержку Палестины

Журналист из Филадельфии был уволен за поддержку Палестины
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Журналист портала PhillyVoice Джексон Фрэнк был уволен за критический пост в сторону обращения «Филадельфии Сиксерс» в поддержку Израиля в конфликте с Палестиной.

«Мы поддерживаем людей Израиля и присоединяемся к трауру по сотням невинно погибшим, которые потеряли свои жизни из-за действий террористов ХАМАС», — говорится в официальном обращении «Филадельфии».

«Этот пост просто ужасен. Солидарность с Палестиной — навсегда!» — прокомментировал Фрэнк в социальной сети.

Из-за конфликта Израиля и Палестины баскетбольный клуб «Маккаби» в целях безопасности отправил своих игроков на Кипр. Иностранные игроки были перевезены на Кипр ещё 8 октября. В ближайшее время к ним присоединятся и израильские баскетболисты. Ожидается, что «Маккаби» будет готовиться к ближайшим матчам Евролиги на территории этого острова.

Ситуация с «Маккаби»:
«Маккаби» временно будет базироваться на Кипре
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