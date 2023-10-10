Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Остин Ривз и Кэмерон Томас в течение минуты реализовали на двоих пять трёхочковых бросков

Остин Ривз и Кэмерон Томас в течение минуты реализовали на двоих пять трёхочковых бросков
Аудио-версия:
Комментарии

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз и атакующий защитник «Бруклин Нетс» Кэмерон Томас во время матча в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) поймали кураж на трёхочковой линии.

Предсезонка НБА. Календарь
Предсезонка НБА. Турнирная таблица
НБА - предсезонные матчи . НБА - предсезонные матчи
10 октября 2023, вторник. 04:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
129 : 126
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Лос-Анджелес Лейкерс: Хатимура - 19, Ривз - 18, Расселл - 14, Дэвис - 13, Принс - 13, Джеймс - 10, Lewis - 10, Вуд - 10, Хэйс - 8, Винсент - 6, Castleton - 5, Кристи - 3, Hood-Schifino, Fudge, Hodge
Бруклин Нетс: Томас - 26, Walker - 14, Динвидди - 12, Уотфорд - 10, Симмонс - 10, Бриджес - 8, Финни-Смит - 7, Клэкстон - 7, О'Нил - 6, Смит - 6, Brooks - 6, Clowney - 5, Базли - 4, Giles III - 4, Wilson - 1, Шарп

Так, в течение минуты баскетболисты реализовали суммарно пять трёхочковых бросков. Остин Ривз смог отметиться двумя попаданиями, тем временем Кэмерон Томас — пятью.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что лидеры «Лейкерс» Леброн Джеймс и Энтони Дэвис вышли в стартовом составе. За 16 минут на площадке Леброн смог отметиться 10 очками, тремя подборами и пятью результативными передачами. В свою очередь, Дэвис за 13 минут смог набрать 13 очков и семь подборов.

«Лейкерс» в сезоне-2023/2024:
21-й сезон для Леброна не за горами! Какие ожидания от «Лейкерс» в сезоне-2023/2024?
21-й сезон для Леброна не за горами! Какие ожидания от «Лейкерс» в сезоне-2023/2024?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android