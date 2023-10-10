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Остин Ривз и Кэмерон Томас в течение минуты реализовали на двоих пять трёхочковых бросков

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз и атакующий защитник «Бруклин Нетс» Кэмерон Томас во время матча в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) поймали кураж на трёхочковой линии.

Так, в течение минуты баскетболисты реализовали суммарно пять трёхочковых бросков. Остин Ривз смог отметиться двумя попаданиями, тем временем Кэмерон Томас — пятью.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что лидеры «Лейкерс» Леброн Джеймс и Энтони Дэвис вышли в стартовом составе. За 16 минут на площадке Леброн смог отметиться 10 очками, тремя подборами и пятью результативными передачами. В свою очередь, Дэвис за 13 минут смог набрать 13 очков и семь подборов.