Сколько команд НБА имеет ощутимые шансы на титул сезона-2023/2024?

Новый сезон НБА уже не за горами — стартовые матчи назначены на 24 октября. Сколько команд НБА можно назвать реальными претендентами на титул?

Хотим знать ваше мнение. Ниже представлен список из возможных фаворитов сезона, из которых вы можете выбрать количество реальных претендентов на чемпионство, на ваш взгляд.

Согласно котировкам ведущих букмекерских компаний шансы команд распределяются следующим образом:

1. «Милуоки Бакс».

2. «Бостон Селтикс».

3. «Денвер Наггетс».

4. «Финикс Санз».

5. «Лос-Анджелес Лейкерс».

6. «Голден Стэйт Уорриорз».

7. «Лос-Анджелес Клипперс».

8. «Даллас Маверикс».

9. «Майами Хит».

10. «Филадельфия Сиксерс».

11. «Мемфис Гриззлиз».

12. «Кливленд Кавальерс».

Победителем минувшего сезона стал «Денвер».