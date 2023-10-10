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В Сети появилось фото Бронни Джеймса в новой форме Университета Южной Калифорнии

В Сети появилось фото Бронни Джеймса в новой форме Университета Южной Калифорнии
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В Сети появилась фотография Бронни Джеймса, старшего сына звёздного лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, в новой форме команды Университета Южной Калифорнии (USC).

Напомним, в конце июля Бронни пережил остановку сердца во время тренировки. Молодого игрока доставили в медицинский центр, где он наблюдался в течение нескольких дней.

В октябре 2022 года стало известно, что Бронни подписал соглашение с американской компанией Nike. Ожидается, что он отыграет один сезон в USC, прежде чем перейдёт в НБА.

Бронни Джеймс исполнил данк через своего брата:

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