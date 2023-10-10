Костаса Адетокунбо удалили с площадки за потасовку в матче чемпионата Греции

Тяжёлый форвард «Панатинаикоса» Костас Адетокунбо был удалён с игровой площадки в матче чемпионата Греции с «Марусси» (82:71).

Адетокумбо стал игроком «Панатинаикоса» летом этого года.

Всего у 25-летнего форварда с сезона-2018/2019 22 матча в рамках Национальной баскетбольной ассоциации, в которых он набирал в среднем за игру по одному очку и совершал по одному подбору.

У Костаса Адетокунбо два матча за «Даллас Маверикс» и 20 игр в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». После этого игрок провёл один сезон во французском клубе АСВЕЛ, за который сыграл в 26 играх и завершил год с показателями 3,9 очка, 2,1 подбора и 0,3 передачи в среднем за игру.

В прошлом году баскетболист выступал в чемпионате Турции. За шесть месяцев с «Фенербахче» Адетокумбо провёл 14 матчей Евролиги, набирая в среднем 2,7 очка за 6:32 минуты, а также сыграл в трёх матчах турецкой лиги, набирая 7,7 очка и 5,0 подбора за 17,7 минуты.