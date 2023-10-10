Адетокунбо опроверг информацию о том, что Оладжьювон брал с него деньги за тренировки

Лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо рассказал, что член Зала славы по баскетболу и двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Хьюстон Рокетс» Хаким Оладжьювон не брал с него денег за тренировки.

«Если кто-то вроде меня, двукратного MVP и чемпиона, обратится за советом к самому опытному центровому всех времён, и мне придётся заплатить $ 1 000 000 за этот совет — я заплачу.

Он проводит время вдали от своих детей, от своего дома и от того, что ему нравится делать, чтобы вроде как помочь таким игрокам, как я, стать лучше. Нет ничего страшного в том, что он решит взять с кого-либо деньги. В этом нет ничего плохого.

Я не платил ему за тренировки. Как со стороны Хакима, так и с моей стороны существует взаимное уважение. Я не думаю, что он когда-либо был в таком положении, чтобы просить меня заплатить. Величие не требует величия. Хотя он мог брать плату за тренировки с других людей, кто знает», — приводит слова Адетокунбо Essentially Sports.